Зеленский заявил о подготовке встречи с Путиным

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский заявил о договоренности на проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита в нормандском формате. Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1, опубликованном 31 августа.

"Мы это проговорили на втором звонке, и то, что мы продолжим третий раз - это будет наша в нормандском формате личная встреча, нашей стороной она была запланирована", - сказал Зеленский.

Предположительно, встреча пройдет в сентябре. Украинский президент полагает, что в присутствии западных лидеров возможно будет "договориться и подписаться, что самое важное".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча нормандской четверки на высшем уровне состоится в сентябре. Он не назвал точную дату, но отметил, что обсудил план саммита с Зеленским и Путиным.