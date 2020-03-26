Зеленский заявил об ужесточении мер на время ЧС

Источник: Корреспондент.net

Власти Украины ужесточают меры на время действия в стране чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19. C 27 марта будут закрыты все границы. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в четверг, 26 марта.

"Этот режим (чрезвычайной ситуации – ред.) – не о диктатуре, это – о дисциплине. Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требуют настоящее и вызовы будущего. Именно поэтому, до конца пятницы 27 марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что еще две недели назад призвал граждан срочно вернуться в Украину и большинство сделало это самостоятельно. Еще более 80 тысяч человек вернулось на родину с помощью власти. Но сейчас, по словам Зеленского, уже нет времени ждать. Власть оказалась перед трудным выбором между гражданам, которые еще за рубежом и безопасностью 40 млн человек внутри страны.

"Наш долг как государства заботиться о каждом украинце. О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие дни, позаботятся наши дипломатические представительства и украинские общины за рубежом. Ни об одном украинце, который останется заграницей никто не забудет. Мы постепенно будем возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте пребывания, а также – уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", – заверил президент.

Также Зеленский пообещал, что в Украине введут жесткие меры для контроля за ценами во время карантина.

"Сделаем все, чтобы не допустить роста цен на товары первой необходимости в регионах. Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", – заявил глава государства.