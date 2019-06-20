Найти

20.06.2019

Зеленский: Жилищный кодекс - это трэш

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский считает, что Кодекс законов о труде безнадежно устарел, а Жилищный кодекс он назвал "трешем". 

"Безнадежно устарел Кодекс законов о труде. Он был создан в 1971 году, когда всеми предприятиями владело государство, и фактически он должен был защитить работника государственного завода от произвола советского чиновника. Сейчас, в 21 веке, мы предлагаем те же правила для предпринимателей, для офисов иностранных и инновационных компаний и не удивительно, что они не хотят их принимать", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что и Жилищный кодекс устарел.

"Я хочу процитировать вам еще один кодекс, он начинается такими словами: "В результате победы Великой октябрьской социалистической революции в нашей стране были созданы необходимые условия для решения проблем... Воплощая в жизнь ленинские идеи... Советское государство последовательно реализует разработанную коммунистической партией программу жилищного строительства". Как вам?", - спросил президент.

Он подчеркнул, что этот закон больше не может действовать в современной Украине.

"Сейчас 2019 год и до сих пор действует украинский закон, регулирующий жилищные отношения, простите, это трэш, и это должно уйти в историю", - добавил Зеленский.

Новости раздела
Украина
20.06.2019
КСУ вынес решение по роспуску Рады
В чью пользу принято решение, Конституционный суд Украины пока не сообщает, текст решения на сайте отсутствует.
Украина
20.06.2019
Зеленский пообещал вывести Украину в топ-10 Doing Business
Это должно случиться уже через три-четыре года, сказал президент. Также через несколько лет должен улучшиться кредитный рейтинг страны.
Украина
20.06.2019
В ОБСЕ потрясены убийством журналиста в Черкассах
Представитель ОБСЕ призвал украинские власти оперативно завершить расследование нападения на Вадима Комарова.
Украина
20.06.2019
Выборы состоятся 21 июля - решение суда
На сайте Конституционного суда Украины появился полный текст решения по обращению депутатов о неконституционности роспуска Рады. Роспуск признан легитимным.
Украина
20.06.2019
Зеленский: Жилищный кодекс - это трэш
Кодекс законов о труде безнадежно устарел, считает президент, а Жилищный кодекс он назвал "трэшем".
Украина
20.06.2019
В Тбилиси протестующие штурмом взяли парламент
Массовые протесты в Грузии начались после того, как в кресле спикера председателя парламента Грузии сегодня утром оказался российский депутат.
Украина
19.06.2019
Суд признал увольнение Аласании незаконным
Досрочное прекращение контракта с председателем правления Общественное вещание признали незаконным.
Украина
19.06.2019
ПЦУ проведет форум единства одновременно с "собором" Филарета
Форум, который проводится с благословения предстоятеля ПЦУ Епифания, призван донести обществу месседж о необходимости и важности церковного единства.
Украина
19.06.2019
Смерть Тымчука: полиция сообщила новые подробности
Близкий погибшему нардепу человек заявил о возможном исчезновении из дома ювелирных изделий.
Украина
19.06.2019
В Киеве "зашкаливает" загрязнение воздуха
В центре города и на Оболони допустимая норма содержания диоксида азота в воздухе превышена в шесть раз.
Украина
19.06.2019
Кучма назвал условие отмены блокады Донбасса
Пересмотр решения о торговой блокаде "ЛДНР" можно обсуждать только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.
Украина
19.06.2019
Зеленский ответил на выводы следователей по MH17
Глава государства приветствует выводы международной следственной группы по катастрофе MH17.
В Тбилиси протестующие штурмом взяли парламент | Выборы состоятся 21 июля - решение суда