29.09.2019
Зеленского просят обнародовать разговоры с Путиным
Источник: Корреспондент.net
На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, в которой требуют обнародовать стенограммы телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"Учитывая дипломатический скандал, который связан с телефонными разговорами с президентом США Трампом и содержание этих разговоров, в частности: "заигрывание" с Трампом, согласование позиций относительно некоторых уголовных дел, критику лидеров ЕС и экс-посла США и пр., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", — говорится в тексте петиции.
Петицию №22/074726-еп подал Денис Манатко 28 сентября. На момент публикации новости, ее подписали 139 человек. Ее рассмотрение президентом возможно, если она наберет 25 тысяч подписей за 90 дней.
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