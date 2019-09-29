Зеленского просят обнародовать разговоры с Путиным

Источник: Корреспондент.net

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, в которой требуют обнародовать стенограммы телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Учитывая дипломатический скандал, который связан с телефонными разговорами с президентом США Трампом и содержание этих разговоров, в частности: "заигрывание" с Трампом, согласование позиций относительно некоторых уголовных дел, критику лидеров ЕС и экс-посла США и пр., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", — говорится в тексте петиции.