Зеленскому показали работу лаборатории с COVID

Источник: Корреспондент.net

В Офисе президента рассказали о поездке главы государства в Хмельницкую область, в частности, о посещении им лаборатории. Об этом пишет сайт ОП.

Отмечается, что Зеленский был в лаборатории микробиологических исследований ГУ Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины.

Он осмотрел лабораторию центра и помещения, где принимают образцы биоматериала, отобранные для тестирования на наличие COVID-19. Сотрудники показали президенту медицинскую технику, в частности амплификатор, приобретенный для центра меценатами.

Президент обсудил с персоналом центра проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время для подготовки системы здравоохранения к возможной второй волне распространения коронавируса в Украине.

Также глава государства поинтересовался ситуацией с выплатой доплат к заработным платам медикам, которые борются с COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко проинформировал, что деньги в казначействе на такие выплаты есть, и уже подписаны соответствующие сметы. Вскоре медики получат предусмотренные законом доплаты.

"Мы должны все проверять. Даже когда деньги нашли, они не доходят до врачей. И это по всей стране. Все надо вручную нам проверять с главным санитарным врачом. Это неправильно. Надо точно знать, что деньги доходят", - отметил Зеленский.