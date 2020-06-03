03.06.2020
Зеленскому показали работу лаборатории с COVID
Источник: Корреспондент.net
В Офисе президента рассказали о поездке главы государства в Хмельницкую область, в частности, о посещении им лаборатории. Об этом пишет сайт ОП.
Отмечается, что Зеленский был в лаборатории микробиологических исследований ГУ Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины.
Он осмотрел лабораторию центра и помещения, где принимают образцы биоматериала, отобранные для тестирования на наличие COVID-19. Сотрудники показали президенту медицинскую технику, в частности амплификатор, приобретенный для центра меценатами.
Президент обсудил с персоналом центра проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время для подготовки системы здравоохранения к возможной второй волне распространения коронавируса в Украине.
Также глава государства поинтересовался ситуацией с выплатой доплат к заработным платам медикам, которые борются с COVID-19.
Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко проинформировал, что деньги в казначействе на такие выплаты есть, и уже подписаны соответствующие сметы. Вскоре медики получат предусмотренные законом доплаты.
"Мы должны все проверять. Даже когда деньги нашли, они не доходят до врачей. И это по всей стране. Все надо вручную нам проверять с главным санитарным врачом. Это неправильно. Надо точно знать, что деньги доходят", - отметил Зеленский.
Также сотрудники центра пожаловались Владимиру Зеленскому на нехватку профессиональных кадров. В частности, существует проблема с подготовкой лаборантов, работающих над микробиологическими исследованиями.
Виктор Ляшко отметил, что в последние годы в Украине вообще не готовили соответствующих специалистов.
Зеленский призвал работников лаборатории оперативно сообщать о возможных проблемах, которые возникают в работе.
"Это очень важные вещи. Пока не построим систему в стране, будем так общаться", - отметил глава государства.
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