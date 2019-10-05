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05.10.2019

Зенитные войска проводят учения с боевой стрельбой

Источник: Корреспондент.net

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой.

"Главной особенностью нынешних учений является то, что наши подразделения будут применять современный автоматизированный мобильный командный пункт Ореанда, – рассказал начальник зенитных ракетных войск ВС ВСУ генерал-майор Юрий Ставский. – Это первое применение «Ореанды» зенитным ракетным полком в условиях, максимально приближенных к боевым, после поступления его на вооружение. До этого Ореанда прошла успешные заводские испытания и показала свою эффективность на подобных учениях в прошлые годы".

Отмечается, что учения проводятся в четыре этапа. Подразделения отрабатывают прикрытие важных государственных объектов в районах постоянной дислокации.

В командовании подчеркнули, что в этом году учения будут масштабнее, чем в прошлом. В частности, привлекается больше вооружения, больше личного состава, проведут больше пусков ракет. Кульминацией учений станет отражение массированного воздушного нападения врага и уничтожение воздушных целей одновременно двумя зенитными ракетными полками С-300П и Бук-М1, а также отдельными дивизионами С-125.

К учениям зенитных ракетных войск также привлекаются авиация и радиотехнические войска. Кроме того, специалисты ЗРВ примут участие в испытаниях нового вооружения и осуществят контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ.

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