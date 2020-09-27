Жертвами COVID-19 стали более миллиона человек

Источник: Корреспондент.net

В мире количество людей, умерших от осложнений коронавирусной болезни, превысило миллион. Об этом свидетельствуют данные Worldometer в воскресенье, 27 сентября.

По данным ресурса, в мире обнаружены 33 231 018 случаев COVID-19, в частности 1 000 773 - летальных, выздоровели 24 551 750 человек.

При этом прирост смертности в мировой статистике составляет 2488 случаев. Большинство из них зафиксировано в Индии (628 случаев), за ней следуют Мексика (399) и США (203).

Лидерами по количеству больных коронавирусом являются США (7,3 миллиона случаев), Индия (6 миллионов), Бразилия (4,7 миллиона) и Россия (1,2 миллиона). COVID-19 зафиксировали в 215 странах и территориях.

Украина расположилась на 25 месте - количество зараженных составляет 198 634, из них 3959 человек умерли (56 летальных случаев за последние сутки).