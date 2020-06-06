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06.06.2020

Житомирская область ужесточила карантин

Источник: Корреспондент.net

Власти Житомирской области усилили противоэпидемические меры в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом COVID-19 с начала июня. 

Отмечается, что за период с 1 по 4 июня включительно в регионе было подтверждено 123 новых случая заболевания коронавирусом.

"Учитывая показатели эпидемической ситуации временно не вводить послабления противоэпидемических мероприятий на территории области, определенных постановлением постановления Кабинета министров Украины от 20 мая 2020 № 392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" (с изменениями от 3 июня 2020 № 435)", – говорится в протоколе внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и НС, которое состоялось 5 июня.

В частности, до стабилизации эпидемической ситуации в области не разрешается деятельность учреждений питания (запрещен прием посетителей в помещениях), культуры, предоставляющих услуги размещения. Также запрещается проведение религиозных мероприятий и богослужений.

Кроме того, лица, достигшие 60-летнего возраста, должны и в дальнейшем соблюдать режим самоизоляции.

"В области будут регулярно осуществляться проверки работы рынков и магазинов по соблюдению карантинных мероприятий, а также при перевозках граждан городским, пригородным и междугородным транспортом", – отметили в ОГА.

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