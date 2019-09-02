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02.09.2019

Журналиста Илью Азара задержали за участие в шествии 31 августа

Источник: DW

Спецкора "Новой газеты", муниципального депутата от района Хамовники Илью Азара задержали в понедельник, 2 сентября, в Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2" КоАП, - написал он. На журналиста составили протокол за повторное нарушение правил массовых акций. Речь идет о его участии в несогласованном шествим против политических репрессий и за честные выборы 31 августа.

Репортер добавил, что полицейские повели его в машину "прямо в домашней одежде и тапках". "То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует", - отметил Азар.

Азара оставили в ОВД на ночь

Полицейские доставили его в отдел МВД России по Красносельскому району, где оставят на ночь. Статья предполагает штраф до 300 тысяч рублей или административный арест сроком до 30 суток.

В отделение к задержанному выехала адвокат "Апологии протеста" Татьяна Молоканова. Как уточнила "Новая газета", супруга журналиста Екатерина в ближайшее время вернется домой и сможет присмотреть за ребенком.

Полиция завела административное дело

Ранее Главное управление (ГУ) МВД России по Москве возбудило административное дело по факту шествия 31 августа. "В настоящее время проводится административное расследование", - отметили в правоохранительных органах. Кто является его фигурантом, в ГУ МВД не уточнили.

В ходе акции 31 августа задержаний не было. По информации московской полиции, всего в мероприятии приняли участие 750 человек. По данным оппозиции, к шествию на его пике присоединились тысячи митингующих.

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