Золото рекордной подорожало на новостях из Китая

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на золото в понедельник выросли до максимальной отметки более чем за шесть лет на опасениях распространения нового коронавируса за пределы Китая.

Из-за этого многие инвесторы начали вкладывать деньги в такие активы как золото вместо того, чтобы искать более рискованные вложения, вроде акций.

Во время торгов в понедельник котировки контрактов на поставку золота в феврале росли на 0,7%. За одну унцию драгоценного метала просили до $1 582.

Также подорожало и серебро с поставкой в марте – до $18,2 за унцию.