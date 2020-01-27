27.01.2020
Золото рекордной подорожало на новостях из Китая
Источник: Корреспондент.net
Мировые цены на золото в понедельник выросли до максимальной отметки более чем за шесть лет на опасениях распространения нового коронавируса за пределы Китая.
Из-за этого многие инвесторы начали вкладывать деньги в такие активы как золото вместо того, чтобы искать более рискованные вложения, вроде акций.
Во время торгов в понедельник котировки контрактов на поставку золота в феврале росли на 0,7%. За одну унцию драгоценного метала просили до $1 582.
Также подорожало и серебро с поставкой в марте – до $18,2 за унцию.
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