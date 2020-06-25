ЗРОБІТЬ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ!

Источник: ДЮІ

Кожного тижня на сайті Донецького юридичного інституту проходить онлайн захід – День відкритих дверей, під час якого можна детально дізнатися про умови вступу до ДЮІ в 2020 році та про перспективи, які відкриваються для випускників юридичного вишу.

Минулого ж тижня доцент кафедри, кандидат юридичних наук Ольга Ковальова розповіла про цікаву професію криміналіста та приділила увагу практичним аспектам цієї діяльності. Під час заходу абітурієнтам була надана інформація щодо широких можливостей працевлаштування випускників ДЮІ, можливостей закладу вищої освіти та вступної кампанії 2020 року.

Бажаємо майбутнім випускникам зробити правильний вибір професії та чекаємо їх у нашій дружній команді ДЮІ!