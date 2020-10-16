ЗСУ можуть взяти в полон ватажків «ЛНР» і «ДНР» — заступник секретаря РНБО Кривонос

Источник: nv.ua

Заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Кривонос заявив, що Збройні сили України можуть взяти в полон ватажків «ДНР» і ««ЛНР» Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника.

В ефірі телеканалу Obozrevatel TV Кривонос сказав, що це завдання, яке можуть виконати Сили спецоперацій. Він навів приклад операції зі знищення начальника так званої народної міліції «ЛНР» Олега Анащенка 2017 року, яку провели двоє військовослужбовців ССО. Вони потрапили в полон, але були звільнені в грудні 2019 року.

«Наші можливості дозволяють виконати будь-яке завдання в будь-якій точці країни, якщо на те буде політичне рішення і воно буде ухвалено відповідно до чинних документів», — відповів Кривонос на питання про можливості Сил спецоперацій.